Betreiber von mehreren Hotels in Tirol und Kärnten insolvent

See/Velden (APA) - Über die Club-Dorf Hotelbetriebs GmbH mit Sitz in See im Tiroler Paznauntal ist ein Konkursverfahren eröffnet worden. Unternehmensgegenstand war der Betrieb mehrerer Hotels, darunter das Hotel „Tirolerhof“ und das „Astoria“ in See sowie das Hotel „Veldener Traumschiff“ in Velden am Wörthersee. Laut Kreditschutzverband von 1870 (KSV) sind, saisonal schwankend, rund 50 Dienstnehmer betroffen.

Insolvenzursache sei ein entsprechender Antrag der Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK) aufgrund von rund 50.000 Euro Beitragsrückständen, hieß es am Montag seitens des Alpenländischen Kreditorenverbandes (AKV) Europa. Ob das Unternehmen fortgeführt werden könne, müsse vom Masseverwalter in den nächsten Wochen noch geprüft werden.