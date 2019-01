Volleyball: ÖVV-Herren bei Auslosung für EM-Endrunde in Topf 5

Luxemburg (APA) - Österreichs Volleyball-Nationalteam der Herren wird am Mittwoch (18.30 Uhr) in Brüssel bei der Auslosung für die EM-Endrunde aus Topf 5 gezogen. Die ÖVV-Truppe wird mit einem der vier Veranstalterländer Frankreich, Belgien, Slowenien und Niederlande sowie mit je einer Mannschaft aus den Töpfen 1 bis 4 für den für 12. bis 29. September angesetzten Titelkampf in eine Sechser-Gruppe gelost werden.

Titelverteidiger Russland scheint in Topf 1 auf und Vize-Europameister Deutschland in Topf 2, diese beiden Teams können/dürfen aber nicht in eine Gruppe kommen. Die Top Vier eines jeden Pools kommen in die nächste Phase. Die Topfeinteilung wurde aufgrund des Europa-Rankings vom 4. September 2018 vorgenommen. Es hat sich erstmals ein österreichisches Team aus eigener Kraft für eine EM qualifiziert.

~ Topf-Einteilung Auslosung Herren-EM (vier Sechser-Gruppen): Gastgeber: Frankreich (Gruppe A), Belgien (B), Slowenien (C), Niederlande (D) Topf 1: Russland (TV), Serbien, Polen, Italien Topf 2: Bulgarien, Deutschland, Tschechien, Türkei Topf 3: Finnland, Estland, Slowakei, Portugal Topf 4: Spanien, Ukraine, Griechenland, Mazedonien Topf 5: Weißrussland, Montenegro, Rumänien, Österreich ~