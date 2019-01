Salzburg-Wahl: NEOS treten in fünf Gemeinden an

Salzburg (APA) - Die NEOS treten bei den Gemeindevertretungswahlen am 10. März nicht nur in der Landeshauptstadt Salzburg, sondern auch in Hallein, Obertrum, Kuchl und Mittersill an. In der Stadt Salzburg und in Hallein werden die Pinken zudem einen Bürgermeisterkandidaten stellen. Zusätzlich gibt es in drei weiteren Gemeinden NEOS-Kandidaten auf Bürgerlisten, und zwar in Elsbethen, St. Johann und Bad Hofgastein.

Auch hier gilt, dass die Gemeinden die Vorschläge noch auf ihre Korrektheit prüfen müssen.