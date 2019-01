Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Schnee sorgt noch immer für Gefahr in vielen Orten in Österreich

Salzburg/Innsbruck - Noch immer ist es in vielen Orten Österreichs sehr gefährlich, weil es viel geschneit hat. Am Montag war in den Bundesländern Vorarlberg, Tirol und Salzburg die Lawinengefahr sehr groß. In Vorarlberg starben am Wochenende sogar 3 Menschen durch eine Lawine. Eine Person wird dort noch gesucht. In Salzburg ist ein Mann von einem Dach gerutscht und gestorben. Er wollte den schweren Schnee vom Dach schaufeln. Große Mengen Schnee können nämlich so schwer sein, dass die Dächer einstürzen.

Erklärung: Lawine

Lawinen bestehen aus Schnee. Wenn der Schnee nicht fest am Berg liegen bleibt, dann kann er in großen Massen abrutschen. Solche großen Schneemassen nennt man Lawinen. Sie können sehr schnell werden und alles mitreißen. Lawinen können sogar Bäume umknicken oder Häuser zerstören. Für Menschen sind Lawinen sehr gefährlich.

Noch immer große Gefahr durch den Schnee in Österreich

Salzburg/Innsbruck - An vielen Orten in Österreich ist es noch immer sehr gefährlich wegen dem Wetter. Es gab nämlich wieder sehr viel frischen Schnee. In manchen Bundesländern war deshalb die Gefahr für Lawinen sehr groß. Das betraf die Bundesländer Vorarlberg, Tirol und Salzburg. In Salzburg ist sogar ein Mann gestorben, weil er von einem Dach fiel. Er wollte Schnee von dem Dach schaufeln. Große Mengen Schnee können nämlich so schwer sein, dass Dächer einstürzen. In Vorarlberg sind am Wochenende 3 Menschen gestorben. Eine Lawine hat sie verschüttet. Eine Person wird dort noch vermisst.

Erklärung: Lawine

Lawinen bestehen aus Schnee. Wenn Schnee locker am Berg liegt, dann kann er abrutschen. So etwas nennt man Lawinen. Sie können sehr schnell werden. Lawinen können Bäume umknicken oder Häuser zerstören. Für Menschen sind Lawinen gefährlich.

Eine 16-Jährige wurde am Sonntag tot in Niederösterreich gefunden

Wiener Neustadt - In Wiener Neustadt in Niederösterreich ist am Sonntag die Leiche einer jungen Frau gefunden worden. Sie war in einem Park mit Blättern und Ästen bedeckt. Die Polizei glaubt, dass die 16-Jährige erwürgt wurde. Ein 19-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen. Er war der Ex-Freund der jungen Frau. Der Verdächtige hat die Tat bereits gestanden. Den Grund für die Tat kennt man noch nicht. Innerhalb einer Woche wurden in Niederösterreich schon 3 Frauen getötet.

Eine junge Frau wurde am Sonntag tot in Niederösterreich gefunden

Wiener Neustadt - Am Sonntag wurde in Niederösterreich die Leiche von einer 16-Jährigen gefunden. Die junge Frau war in einem Park mit Blättern und Ästen bedeckt. Laut Polizei wurde sie erwürgt. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Er war der Ex-Freund von der Frau und hat die Tat bereits zugegeben. Innerhalb einer Woche wurden in Niederösterreich 3 Frauen getötet.

Mindestens 15 Tote bei Flugunglück im Iran

Teheran - Im Iran hat es am Montag ein Flugunglück gegeben. Mindestens 15 Menschen sind dabei gestorben. Das Flugzeug musste auf einem Flughafen notlanden. Doch bei der Landung kam es von der Landebahn ab und krachte gegen eine Mauer. Danach brannte das Flugzeug. Man weiß noch nicht, warum es zu dem Unglück kam.

Mindestens 15 Menschen starben bei einem Flugunglück im Iran

Teheran - Im Iran hat es am Montag ein Flugunglück gegeben. Mindestens 15 Menschen starben. Das Flugzeug musste auf einem Flughafen notlanden. Bei der Landung gab es aber Probleme. Das Flugzeug kam von der Landebahn ab und krachte gegen einen Mauer. Danach brannte das Flugzeug. Man weiß noch nicht, warum es zu dem Unglück kam.

Österreichische Skifahrerin Anna Veith erlitt Kreuzband-Riss

Innsbruck - Anna Veith ist eine der erfolgreichsten österreichischen Skifahrerinnen. Beim Training am Wochenende in Italien verletzte sich Veith sehr schwer. Ärzte fanden heraus, dass sie sich das vordere Kreuzband gerissen hat. Veith wurde noch am selben Tag am Knie operiert. Die Operation ist gut verlaufen. Ob Veith aber wieder Skirennen fahren kann, ist noch nicht sicher. Veith hat sich schon einmal das Kreuzband gerissen und konnte für lange Zeit nicht Skifahren.

Erklärung: Kreuzband

Das Kreuzband ist eine Art Band im Knie, das bei Bewegungen das Gelenk unterstützt. Es gibt ein vorderes und ein hinteres Kreuzband. Bei einer Verletzung kann ein Kreuzband ganz oder nur zum Teil einreißen. Ist das Kreuzband gerissen, kann man sein Knie nicht mehr richtig bewegen und hat starke Schmerzen.

Österreichische Skifahrerin Anna Veith verletzte sich beim Training

Innsbruck - Anna Veith ist eine der erfolgreichsten österreichischen Skifahrerinnen. Am Wochenende trainierte Veith für die Ski-Rennen in Italien. Dabei verletzte sie sich schwer am Knie. Veith wurde sofort operiert. Die Operation ist gut verlaufen. Es ist aber noch nicht sicher, ob Veith wieder Skifahren kann. Veith hatte sich bereits vor einiger Zeit schwer am Knie verletzt.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++