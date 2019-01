Winterwetter - Stromausfall am Hochkar soll behoben werden

Göstling (APA) - Am Hochkar (Bezirk Scheibbs) ist am Montagnachmittag fieberhaft an der Wiederherstellung der Stromversorgung gearbeitet worden. Unter den rund 180 eingeschlossenen Personen seien Spezialisten, „die die Schäden beheben können“, berichtete der Göstlinger Bürgermeister Friedrich Fahrnberger (ÖVP). Für Dienstag sind Lawinensprengungen an der Alpenstraße geplant.

„Sobald sich wieder Flugwetter einstellt, werden wieder Lawinensprengungen erfolgen“, teilte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf in einer Aussendung mit. Angefordert wurden dafür Fahrnberger zufolge zwei Bundesheer-Hubschrauber. Die Aufhebung der Totalsperre für die Hochkar Alpenstraße, die seit Montagfrüh in Kraft ist, könne wohl frühestens am Dienstagnachmittag erfolgen, prognostizierte der Bürgermeister.