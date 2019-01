US-Börsen im Verlauf etwas schwächer, Dow Jones minus 0,26 Prozent

New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörse hat am Montag im Verlauf etwas schwächer tendiert. Schwache Wirtschaftsdaten aus China belasten die Wall Street. Auch der anhaltende Teil-Stillstand der US-Regierungsgeschäfte und neue Vorwürfe gegen Präsident Donald Trump im Zusammenhang mit Russland führen bei den Anleger zur Zurückhaltung.

Gegen 18.40 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Minus von 63,49 Zählern oder 0,26 Prozent bei 23.932,46 Punkten. Der S&P-500 Index lag 10,46 Punkte oder 0,40 Prozent tiefer bei 2.585,80 Zähler. Der Nasdaq Composite Index verschlechterte sich um 44,17 Zähler oder 0,63 Prozent auf 6.927,31 Einheiten.

Der Zollstreit mit den USA und das langsamere Wirtschaftswachstum hatten den chinesischen Außenhandel am Jahresende stark belastet. Die in US-Dollar gemessenen Exporte und noch mehr die Importe gingen im Dezember deutlich zurück - sie fielen so schwach aus wie seit etwa zwei Jahren nicht mehr. Dazu wurden die Daten für November schwächer ausgewiesen als bisher bekannt. Diese Nachrichten gaben den Sorgen um eine nachlassende weltweite Konjunkturdynamik neue Nahrung.

Auf Unternehmensebene läutete die Citigroup den Zahlenreigen der großen US-Banken ein. Während die Erträge die Konsensschätzung verfehlten, fiel das bereinigte Ergebnis je Aktie besser als erwartet aus. Ein schwierigeres Handelsumfeld sei kompensiert worden von der guten Entwicklung im Kreditgeschäft, schrieb Analyst Richard Ramsden von der US-Investmentbank Goldman Sachs.

Die Citigroup-Aktien machten anfängliche Verluste schnell wett und lagen im Verlauf 4,5 Prozent um Plus. Im weiteren Wochenverlauf legen die Konkurrenten JPMorgan und Goldman Sachs Rechenschaft über ihre Geschäftsentwicklung ab. Die Anteilsscheine beider Häuser zählten am Montag mit Gewinnen von jeweils etwas mehr als einem Prozent zu den Favoriten im Dow.

Für Kursausschläge sorgte auch eine anstehende Milliardenübernahme in der Bergbaubranche. Newmont Mining will mit dem Kauf des kanadischen Konkurrenten Goldcorp zum führenden Goldschürfer der Welt aufsteigen. Laut Newmont soll die Transaktion als Aktiengeschäft plus Barkomponente über die Bühne gehen. Während die in New York gelisteten Goldcorp-Papiere um 7,4 Prozent nach oben sprangen, ging es für die Aktien von Newmont um 8,5 Prozent bergab.

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA506 2019-01-14/18:46