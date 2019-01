Filmfestival Max Ophüls Preis eröffnet - Preis für Iris Berben

Saarbrücken (APA/dpa) - Mit der Premiere von Philipp Leinemanns Polit-Thriller „Das Ende der Wahrheit“ ist in Saarbrücken das 40. Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) eröffnet worden. Unter den rund 1300 Gästen waren am Montag etwa die Schauspieler Ronald Zehrfeld, Alexander Fehling und Claudia Michelsen - sie spielen alle im Eröffnungsfilm mit.

Bis zum Sonntag werden mehr als 43.000 Besucher erwartet, darunter auch weitere Prominente wie Til Schweiger und Christiane Paul.

Für ihre Verdienste um den jungen deutschsprachigen Film wurde Schauspielerin Iris Berben (68) am Eröffnungsabend mit dem Ehrenpreis des MOP ausgezeichnet. Die Laudatio hielt Deutschlands Außenminister Heiko Maas (SPD). Berben werde nicht müde in ihrem Einsatz für Toleranz und eine solidarische Gesellschaft, sagte Maas. Sie trete „gegen jede Form von Antisemitismus und Ausgrenzung in unserer Gesellschaft an.

Aus Österreich ist Sudabeh Mortezai mit der deutschen Erstaufführung von „Joy“, der jüngst auf dem Filmfestival Marrakesch ausgezeichnet wurde und neben dem Wiener Filmpreis zahlreiche weitere Preise einheimste, in der Langfilm-Kategorie vertreten. Unter den Nominierten ist auch „Kaviar“ von Elena Tikhonova, der in Saarbrücken seine Uraufführung feiern wird. In der Kategorie der Dokumentarfilme finden sich „Mein Bruder kann tanzen“ von Felicitas Sonvilla als Uraufführung und Christine Moderbachers „Rote Erde Weißer Schnee“ als deutsche Erstaufführung.“

153 Filme stehen auf dem Programm. 62 davon starten in den vier Wettbewerben Spielfilm, Dokumentarfilm, Mittellanger Film und Kurzfilm. Das Preisgeld auf dem Festival summiert sich auf 118.500 Euro.

Im Eröffnungsfilm „Das Ende der Wahrheit“ geht es um ein Szenario, in dem eine westliche Regierung Gefahr läuft, sich durch Millionensummen am Terroraufbau zu beteiligen.

Das Filmfestival Max Ophüls Preis gilt als das wichtigste Festival für den jungen deutschsprachigen Film und steht für die Entdeckung junger Talente aus Österreich, Deutschland und der Schweiz.