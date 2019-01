Handball: Saudi-Arabien forderte Dänemark 36 Minuten lang

Herning (APA) - Handball-WM-Co-Gastgeber Dänemark hat am Montag in der Österreich-Gruppe C Saudi-Arabien 34:22 (17:11) besiegt. Die Dänen, die in der ersten Hälfte u.a. auf ihren Star Mikkel Hansen verzichteten, hatte gegen den krassen Außenseiter zwar bis zur 36. Minute (18:16) Mühe, setzten sich gegen die Saudis schließlich aber klar durch und führen die Gruppe vor den ebenfalls makellosen Norwegern (je 6) an.

Am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF Sport +) ist Österreich der Gegner des Olympiasiegers.