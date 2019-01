Wiener Börse startet fester - ATX legt ein Prozent zu

Wien (APA) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit fester Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 2.907,33 Zählern um 28,72 Punkte oder 1,00 Prozent über dem Montag-Schluss (2.878,61). Bisher wurden 151.158 (Vortag: 153.039) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Nach guten Asien-Vorgaben zeigte sich auch das europäische Umfeld im grünen Bereich. Im Fokus steht heute die Brexit-Abstimmung im britischen Parlament. Unter den Einzelwerten in Wien zogen Porr um 2,82 Prozent an und FACC konnten sich um 2,17 Prozent steigern. OMV knüpften mit plus 2,03 Prozent an die Vortagesgewinne an. Auch AT&S konnten erneut zulegen und stiegen 2,16 Prozent.

