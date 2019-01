The Who kündigen neues Studioalbum und Orchester-Konzerte an

London (APA/dpa) - Eine der dienstältesten Rockgruppen der Welt, die legendäre britische Band The Who, will 2019 ihr erstes Album mit neuen Songs seit 13 Jahren veröffentlichen. Der Grund für das unerwartete Studio-Comeback laut US-Magazin „Rolling Stone“: eine ab 7. Mai geplante Amerika-Tournee der früher oft zerstrittenen Gründungsmitglieder Pete Townshend und Roger Daltrey.

Bei diesen insgesamt 29 Auftritten sollen nicht nur die alten Hits, sondern auch neue Stücke erklingen. Die 1964 gegründete Band will dann mit von Stadt zu Stadt wechselnden Orchestern auftreten. Auf der Webseite von The Who wurde am Montag der Start des Vorverkaufs bestätigt. Losgehen soll es schon Mitte der Woche, wobei zunächst Mitglieder des Fanclubs zum Zug kommen. Wer ein Ticket ersteht, erhält dann auch Zugang zur neuen CD, sobald sie fertig ist.

The Who gelten neben Beatles, Rolling Stones, Beach Boys und Byrds als eine der wichtigsten Bands der 60er und 70er Jahre. Sie erfanden mit den Konzeptalben „Tommy“ (1969) und „Quadrophenia“ (1973) gewissermaßen das Genre der „Rockoper“ und beeinflussten wichtige Rockmusiker wie The Clash, The Jam, Oasis oder Paul Weller. Die Band trat 1969 beim Woodstock-Konzert auf und hatte Singlehits wie „My Generation“, „Magic Bus“ oder „Pinball Wizard“. Das bisher letzte Studioalbum „Endless Wire“ stammt von 2006.

(S E R V I C E - www.thewho.com)