Snowboard: Slopestyle-Quali in Laax abgesagt

Laax (APA) - Aufgrund der heftigen Schneefälle dieser Tage ist die Qualifikation für den Snowboard-Slopestyle-Bewerb der Damen in Laax am Dienstag abgesagt und auf den Mittwoch verschoben worden. Bisher konnte in dem Skigebiet im Schweizer Kanton Graubünden noch nicht trainiert werden, deshalb sollte am Dienstag ein erstes Training stattfinden. ÖSV-Hoffnungsträgerin für den Bewerb am Freitag ist Anna Gasser.