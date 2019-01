Wien (APA) - Bei Bauarbeiten in der Belghofergasse in Wien-Meidling hat am Montagnachmittag ein 40-jähriger Arbeiter die Kontrolle über seine Schleifmaschine verloren und ist durch das Gerät im Gesicht verletzt worden. „Die Maschine hat sich in einem Rohr verfangen und wirbelte durch die Luft. Dann traf sie ihn im Gesicht“, schilderte Polizeisprecher Paul Eidenberger am Dienstag.

Der Arbeiter erlitt eine Rissquetschwunde und eine Nasenbeinfraktur. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.