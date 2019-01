Debatte mit „Gelbwesten“ - „Bürgerdialog“ oder „Ablenkungsmanöver“

Paris (AFP) - Mit einem Bürgerdialog will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Wut der „Gelbwesten“ besänftigen und die seit fast zwei Monaten anhaltenden Proteste eindämmen. Ein Überblick:

Was plant Macron?

Vom 15. Jänner bis zum 15. März sollen sich Bürger zu Forderungen der „Gelbwesten“ und anderen Themen äußern können, wie Macron in einem sechsseitigen „Brief an die Franzosen“ angekündigt hat. Bis Mitte April will der Staatschef dann Ergebnisse präsentieren - knapp sechs Wochen vor der Europawahl Ende Mai. Vorbild ist die Bürgerbefragung durch Macrons Bewegung „En Marche“ (In Bewegung) im Präsidentschaftswahlkampf.

Wie läuft die Debatte konkret ab?

Bürgermeister sollen Diskussionsrunden in den Gemeinden anbieten, auch Bürger selbst können dazu aufrufen und dann die örtlichen Versammlungssäle nutzen. Eine Beteiligung an der „großen nationalen Debatte“ ist ab dem 21. Jänner auch über die Internet-Plattform www.granddebat.fr möglich. Ab dem 1. März will die Regierung „regionale Bürgerkonferenzen“ abhalten. Dabei sollen jeweils hundert per Los ausgewählte Franzosen die Ergebnisse zusammenfassen.

Was ist das Ziel des Bürgerdialogs?

Macron will die seit rund zwei Monaten anhaltenden Proteste der „Gelbwesten“ eindämmen, an denen sich am Samstag erneut mehr als 80.000 Menschen beteiligten. Er wolle „Wut in Lösungen verwandeln“, schrieb der 41-jährige Präsident.

Um welche Themen geht es?

Der Präsident gibt vier große Themenbereiche vor: Steuern und öffentliche Ausgaben; die Organisation des Staats und öffentlicher Dienste wie Schule, Krankenhäuser und Polizei; Klima- und Umweltschutz sowie Demokratie und Bürgerbeteiligung.

Worüber sollen die Franzosen konkret diskutieren?

Macron hat 35 Leitfragen formuliert. Die Bürger sollen sich etwa zur Forderung der „Gelbwesten“ äußern, mehr Volksabstimmungen zu organisieren. Zudem fragt Macron, welche Steuern die Bürger zuerst senken würden und welche öffentlichen Dienstleistungen zur Finanzierung wegfallen könnten. Außerdem fragt er, ob eine jährliche Obergrenze für Einwanderer gewünscht wird. Zum Klimaschutz will er wissen, mit welchen Anreizen Bürger zum Kauf eines neuen Autos oder einer Heizanlage bewegt werden könnten.

Wie reagieren die „Gelbwesten“?

„Gelbwesten“-Vertreter werfen dem Präsidenten ein „Ablenkungsmanöver“ vor. Die wahre Debatte finde „auf der Straße statt“, hieß es bei neuerlichen Protesten am Samstag und in sozialen Netzwerken. Sie kritisieren, dass Macron von vornherein bestimmte Zusagen ausschließt, etwa die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Nach Umfragen wollen sich ein Drittel bis knapp die Hälfte der Franzosen an der Debatte beteiligen. Rund 70 Prozent glauben, dass sie kein Ergebnis bringen wird.

Was sagt die Opposition?

Die Partei der Rechtspopulistin Marine Le Pen wirft Macron vor, bis zu den Europawahlen Ende Mai „Zeit gewinnen“ zu wollen. Ihr Rassemblement National (Nationale Sammlungsbewegung) liegt in Umfragen vorn. Die Linkspartei La France Insoumise (Das unbeugsame Frankreich) spricht von einer „Vernebelungstaktik“. Auch Konservative und Sozialisten sind skeptisch.

Wer leitet die Bürgerdebatte?

Die Regierung hat die beiden Umwelt-Staatssekretäre Emmanuelle Wargon und Sébastien Lecornu beauftragt. Die 47-jährige Wargon ist umstritten, da sie Managerin beim Danone-Konzern war und als „Lobbyistin“ gilt. Zudem sollen fünf „Garanten“ der Debatte ernannt werden - unter anderem der 72-jährige Jean-Paul Bailly, der als früherer Post-Chef Erfahrung mit Tarifkonflikten hat.

Die ursprünglich vorgesehene Debatten-Leiterin Chantal Jouanno hatte vergangene Woche ihren Rückzug angekündigt, nachdem ihr Beamten-Gehalt von fast 15.000 Euro für scharfe Kritik gesorgt hatte.