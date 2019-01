Auto begann zu rollen: Frau in OÖ zwischen Pkw und Garage eingeklemmt

Pasching (APA) - Eine 20-jährige Frau ist am Montagabend in einer Tiefgarage in Pasching (Bezirk Linz-Land) zwischen ihrem Auto und dem Garagentor eingeklemmt worden. Ihr Wagen hatte sich plötzlich in Bewegung gesetzt, als sie ausgestiegen war um das Tor zu öffnen. Die Frau wurde verletzt in den MedCampus III in Linz eingeliefert, berichtete die Polizei.

Als das Auto gegen die Frau bzw. das Tor stieß, war die Wucht des Anpralls so stark, dass sogar ein Steher des Tores aus der Verankerung gerissen wurde. Ein Nachbar entdeckte laut Feuerwehr den Unfall, schlug Alarm und leistete Erste Hilfe. Wie schwer die Verletzungen der Frau sind, war nicht bekannt.