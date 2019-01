In Hollywood wird Dokumentarfilm über Lollobrigidas Leben gedreht

Rom (APA) - In Hollywood wird ein Dokumentarfilm über die italienische Filmikone Gina Lollobrigida gedreht. Der Film soll der Online-Plattform Netflix verkauft werden. Regisseur des Dokumentarfilms über das Leben der 91-jährige Schauspielerin ist der Römer Giulio Base, berichtete die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ (Dienstagsausgabe).

Lollobrigida fliegt am 24. Jänner nach Hollywood, um die Dreharbeiten zu verfolgen. Vom 29. bis zum 31. Jänner wird sie außerdem als Ehrenpräsidentin die Jury des „Filming Italy“-Festivals in Los Angeles leiten. Die Schauspielerin war 2018 mit dem Stern auf dem „Walk of Fame“ ausgezeichnet worden. „Gina Nazionale“ - so ihr Spitzname - feierte vor allem in den 1950er- und 60er-Jahren als Filmstar Erfolge. Insgesamt drehte sie mehr als 60 Streifen.