Wissenschaftstreff beim 69. Wiener Ärzteball

Wien (APA) - Zu einem Wissenschaftstreff gestaltet sich der kommende Wiener Ärzteball am Samstag in einer Woche (26. Jänner): Teilnehmen werden auch Rolf-Dieter Heuer, Ex-Chef des CERN-Kernforschungszentrums, Daniel Oppenheimer, Ig-Nobelpreisträger und Professor für Entscheidungswissenschaften an der Carnegie Mellon University USA), sowie die Vizepräsidentin des European Research Council, Eva Kondorosi.

Der Ball, der dieses Jahr unter dem Motto „Tanzen ist Medizin“ steht, zählt mit seinen knapp 4.000 Besuchern traditionell zu den Fixsternen der Wiener Ballsaison. Rund 800 der Teilnehmer kommen aus dem Ausland.

Künstlerisches Highlight des Ärzteballs ist dieses Mal die Mitternachts-Show des Quartetts „Bass & Co Brothers“. Insgesamt spielen während der Veranstaltung elf Kapellen und Combos auf.

