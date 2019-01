Brexit - EZB-Chef Draghi: „Zusammen sind wir stärker“

Straßburg (APA/Reuters) - Kurz vor der Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus hat EZB-Präsident Mario Draghi den Zusammenhalt in Europa beschworen. „Zusammen sind wir stärker“, sagte der Chef der Europäischen Zentralbank am Dienstag im EU-Parlament in Straßburg anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Euro.

Mit dem gemeinsamen Binnenmarkt in Europa gebe es einen mächtiger Motor für nachhaltiges Wachstum zur Stützung der Lebensstandards. Auf lange Sicht könnten wirtschaftlicher Wohlstand und Stabilität am besten gemeinsam gesichert werden.

Das britische Parlament stimmt voraussichtlich am Abend über das Brexit-Abkommen mit der EU ab. Ob das von Premierministerin Theresa May verhandelte Abkommen dort durchgewinkt wird, ist sehr fraglich. Sollten die Abgeordneten die Vorlage mehrheitlich ablehnen, könnte es zum bisher stehenden Stichtag am 29. März zu einem ungeordneten EU-Austritt kommen - was die Wirtschaft auf beiden Seiten schreckt.

~ WEB http://www.ecb.int ~ APA334 2019-01-15/13:34