Tischtennis: Gardos feiert 40er in Geburtsstadt Budapest in Quali

Budapest (APA) - Österreichs Tischtennis-Nationalspieler Robert Gardos begeht seinen 40. Geburtstag am Donnerstag in seiner Geburtsstadt Budapest, und zwar in Runde zwei der am (heutigen) Dienstag begonnenen Qualifikation der Ungarn Open. Im stark besetzten World-Tour-Bewerb hat unter neun ÖTTV-Herren und fünf -Damen nur die EM-Dritte Sofia Polcanova einen Fixplatz in den am Donnerstag beginnenden Hauptbewerben.