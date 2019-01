Ski alpin: Ergebnisse Damen-RTL Kronplatz 2 - Gesamt/Shiffrin gewann

St. Vigil/Wien (APA) - Endstand des Weltcup-Riesentorlaufs der Damen am Dienstag am Kronplatz in Südtirol:

~ 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2:04,75 Min. 1:01,95 1:02,80 2. Tessa Worley (FRA) 2:05,96 +01,21 1:03,34 1:02,62 3. Marta Bassino (ITA) 2:06,32 +01,57 1:03,42 1:02,90 4. Petra Vlhova (SVK) 2:06,81 +02,06 1:03,37 1:03,44 5. Viktoria Rebensburg (GER) 2:07,06 +02,31 1:03,65 1:03,41 6. Federica Brignone (ITA) 2:07,11 +02,36 1:03,56 1:03,55 7. Meta Hrovat (SLO) 2:07,20 +02,45 1:04,06 1:03,14 8. Ricarda Haaser (AUT) 2:07,72 +02,97 1:03,95 1:03,77 9. Wendy Holdener (SUI) 2:08,15 +03,40 1:04,34 1:03,81 10. Frida Hansdotter (SWE) 2:08,35 +03,60 1:04,62 1:03,73 11. Andrea Ellenberger (SUI) 2:08,44 +03,69 1:04,37 1:04,07 12. Coralie Frasse Sombet (FRA) 2:08,56 +03,81 1:04,35 1:04,21 13. Sara Hector (SWE) 2:08,69 +03,94 1:04,28 1:04,41 14. Francesca Marsaglia (ITA) 2:08,73 +03,98 1:04,51 1:04,22 15. Kristin Lysdahl (NOR) 2:08,76 +04,01 1:05,43 1:03,33 16. Karoline Pichler (ITA) 2:09,00 +04,25 1:05,10 1:03,90 17. Bernadette Schild (AUT) 2:09,22 +04,47 1:05,55 1:03,67 18. Lara Gut-Behrami (SUI) 2:09,25 +04,50 1:04,87 1:04,38 19. Romane Miradoli (FRA) 2:09,36 +04,61 1:05,70 1:03,66 20. Alexandra Tilley (GBR) 2:09,49 +04,74 1:05,29 1:04,20 21. Clara Direz (FRA) 2:09,62 +04,87 1:04,80 1:04,82 22. Marie-Michele Gagnon (CAN) 2:09,78 +05,03 1:05,13 1:04,65 23. Simone Wild (SUI) 2:09,90 +05,15 1:05,50 1:04,40 24. Eva-Maria Brem (AUT) 2:09,97 +05,22 1:04,73 1:05,24 25. Katharina Truppe (AUT) 2:10,02 +05,27 1:05,36 1:04,66 26. Nina O‘Brien (USA) 2:10,04 +05,29 1:05,50 1:04,54 27. Ylva Staalnacke (SWE) 2:10,18 +05,43 1:05,51 1:04,67 28. Kristine Gjelsten Haugen (NOR) 2:11,09 +06,34 1:05,64 1:05,45 ~ Ausgeschieden im 2. Durchgang: Valerie Grenier (CAN), Ragnhild Mowinckel (NOR)