Fußball: SKN-Profi Puchegger wechselt leihweise zu Amstetten

St. Pölten/Amstetten (APA) - Fußball-Bundesligist SKN St. Pölten verleiht Verteidiger Patrick Puchegger bis Saisonende an Zweitligist SKU Amstetten. Der 23-Jährige, der erst im Sommer zu den „Wölfen“ gestoßen war, kam im Herbst nur in zwei Pflichtspielen zum Einsatz und soll nun im Frühjahr Spielpraxis sammeln, wie General Manager Andreas Blumauer in einer SKN-Aussendung am Dienstag betonte.