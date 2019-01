Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,22% freundlich

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.884,82 Punkten errechnet, das ist ein kleines Plus von 6,21 Punkten bzw. 0,22 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,26 Prozent, FTSE/London +0,07 Prozent und CAC-40/Paris -0,03 Prozent.

Nach festerem Start rutschte der ATX bald ins Minus ab, konnte sich am Nachmittag aber wieder leicht ins Plus vorarbeiten. Auch das europäische Umfeld fand im Vorfeld der am Abend anstehenden Brexit-Abstimmung noch keine klare Richtung. Im Frühhandel hatten gute Asien-Vorgaben noch für einheitlich positive Vorzeichen gesorgt.

Danach rückte allerdings die Abstimmung über die Brexit-Vereinbarungen stärker ins Blickfeld der Investoren. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die von Regierungschefin Theresa May ausgehandelte Vereinbarung eine Mehrheit bekommt. Die Folgen einer Ablehnung gelten unter Fachleuten als höchst ungewiss.

Die heimischen Bankwerte zeigten sich einheitlich mit leichten Abschlägen. So büßten BAWAG 0,33 Prozent auf 36,76 Euro ein und Raiffeisen gaben 0,22 Prozent auf 23,10 Euro nach. Anteilsscheine der Erste Group verloren 0,58 Prozent auf 29,33 Euro.

Aktien der voestalpine zeigten sich 0,36 Prozent befestigt bei 27,89 Euro. Der Konzern hat nach dem Großauftrag beim Gotthard-Bahntunnel in der Schweiz Lust auf mehr und will sein Bahn-Geschäft deutlich ausbauen. Von derzeit 1,4 Mrd. Euro soll der Umsatz mit Schiene-Großprojekten auf zwei Mrd. Euro steigen, berichtet das deutsche „Handelsblatt“ (Dienstag-Ausgabe).

Die Gewinnerliste im prime market wurde von AT&S angeführt, die mit plus 4,82 Prozent auf 16,52 Euro an die Vortagesgewinne anknüpfen konnten. Am unteren Ende des Kurszettels fanden sich hingegen Rosenbauer, die bei dünnem Volumen um 3,38 Prozent auf 40,00 Euro fielen.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 9.15 Uhr bei 2.908,33 Punkten, das Tagestief lag um etwa 13.15 Uhr bei 2.867,28 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,20 Prozent bei 1.461,39 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 20 Titel mit höheren Kursen, 16 mit tieferen und keiner unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 1.396.067 (Vortag: 1.694.746) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 36,547 (46,69) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 273.796 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 8,02 Mio. Euro entspricht.

