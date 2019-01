Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Lawinenabgang auf 2 Hotels in der Steiermark

Ramsau am Dachstein/Österreich-weit - In der Ramsau in der Steiermark sind am Dienstag 2 Hotels von einer großen Lawine getroffen worden. Mehrere Fenster wurden zerschlagen, der Schnee drang in die Räume ein. In beiden Hotels befanden sich Gäste. Sie wurden nicht verletzt und dann in Sicherheit gebracht. Ein Bus wurde durch die Lawine in einen Park geschleudert. Mehrere Fahrzeuge wurden vom Schnee verschüttet. Die Einsatzkräften befürchten, dass eine weitere Lawine kommt.

Erklärung: Lawine

Lawinen bestehen aus Schnee. Wenn der Schnee nicht fest am Berg liegen bleibt, dann kann er in großen Massen abrutschen. Solche großen Schneemassen nennt man Lawinen. Sie können sehr schnell werden und alles mitreißen. Lawinen können sogar Bäume umknicken oder Häuser zerstören. Für Menschen sind Lawinen sehr gefährlich.

2 Hotels in der Steiermark wurden von einer Lawine getroffen

Ramsau am Dachstein/Österreich-weit - Im Ort Ramsau in der Steiermark hat es eine große Lawine gegeben. 2 Hotels wurden von der Lawine getroffen und zum Teil verschüttet. Mehrere Fenster wurden zerschlagen. Der Schnee drang in die Räume ein. In beiden Hotels waren Gäste. Sie wurden nicht verletzt. Ein Bus wurde durch die Lawine in einen Park geschleudert. Mehrere Fahrzeuge wurden vom Schnee verschüttet. Helfer befürchten, dass noch eine Lawine kommen könnte.

Ein Spanier erstach seine Schwester am Wiener Hauptbahnhof

Wien - Ein 21 Jahre alter Spanier hat am Wiener Hauptbahnhof seine 25 Jahre alte Schwester erstochen. Zeugen sahen, dass die beiden davor miteinander gestritten haben. Plötzlich nahm der Bruder ein Messer und stach damit zu. 8 Sicherheits-Leute hielten den Mann sofort am Boden fest und halfen der Frau. Sie konnte aber nicht mehr gerettet werden und starb. Der Mann wurde von der Polizei festgenommen.

Ein Mann hat seine Schwester in Wien erstochen

Wien - Am Haupt-Bahnhof in Wien hat es ein Verbrechen gegeben. Ein 21 Jahre alter Mann und seine 25 Jahre alte Schwester haben sich gestritten. Der Mann zog auf einmal ein Messer und erstach damit die Frau. Sie starb sofort. Der Mann wurde von der Polizei verhaftet.

Allgemeines Ess-Verbot in der Wiener U-Bahn

Wien - In Wien ist seit Dienstag das Essen in allen U-Bahnen verboten. Auf der U-Bahn-Linie U6 gab es das Ess-Verbot schon seit dem Herbst. Nun gilt es auch auf allen anderen U-Bahn-Linien. Es ist jetzt also zum Beispiel verboten, einen Apfel oder ein Weckerl in der U-Bahn zu essen. Alkoholfreie Getränke dürfen aber getrunken werden. Mitarbeiter der Wiener Linien kontrollieren, ob sich alle Fahrgäste an das Ess-Verbot halten. Strafen sind aber nicht geplant.

In der U-Bahn in Wien ist das Essen jetzt verboten

Wien - In Wien darf man seit Dienstag in der U-Bahn nicht mehr essen. In der U6 durfte man schon seit dem Herbst nicht mehr essen. Jetzt darf man auch in der U1, der U2, der U3 und der U4 nicht mehr essen. Es ist jetzt also zum Beispiel verboten, ein Weckerl oder einen Apfel zu essen. Alkohol-freie Getränke darf man aber trinken. Das Ess-Verbot wird kontrolliert. Es gibt aber keine Strafe, wenn man trotzdem isst.

Flugausfälle durch Streiks in Deutschland

Berlin - An mehreren Flughäfen in Deutschland haben am Dienstag in der Früh Streiks begonnen. Hunderte Flüge sind ausgefallen, weil die Sicherheits-Leute nicht gearbeitet haben. Sehr viele Fluggäste konnten nicht wie geplant wegfliegen. Von den Streiks sind auch mehrere Flüge von und nach Österreich betroffen. Am Mittwoch soll der Flugbetrieb wieder normal stattfinden.

Erklärung: Streik

Wenn Arbeit-Nehmer gemeinsam aufhören zu arbeiten, so nennt man das Streik. Mit einem Streik wollen die Arbeit-Nehmer zum Beispiel erreichen, dass sie mehr Geld bekommen.

An mehreren Flughäfen in Deutschland wurde gestreikt

Berlin - An mehreren Flughäfen in Deutschland ist am Dienstag gestreikt worden. Hunderte Flüge sind ausgefallen. Sehr viele Flug-Gäste konnten nicht wie geplant wegfliegen. Auch Österreich war von den Streiks betroffen. Mehrere Flüge von und nach Österreich wurden gestrichen. Am Mittwoch sollen die Flugzeuge wieder normal fliegen können.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++