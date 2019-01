Tennis: Hard-Kapitän Schmid wird am Mittwoch operiert

Hard/Bregenz (APA) - Österreichs Handball-Teamspieler Dominik Schmid wird am Mittwoch im LKH Bregenz an der Schulter operiert. Diese Entscheidung fiel nach einer abschließenden Untersuchung des 29-jährigen Rückraumspielers am Dienstag, wie Vizemeister Hard in einer Club-Aussendung mitteilte.

Schmid hatte sich am vergangenen Samstag in Herning im am Ende klar verlorenen WM-Spiel gegen Chile bei einem Zusammenprall eine Luxation des Schlüsselbeins und Bänderrisse in der Schulter zugezogen. Wie lange der Hard-Kapitän, der erst im vergangenen November nach sechsmonatiger Verletzungspause (Sprunggelenk) sein Comeback gefeiert hatte, ausfallen wird, ist noch unklar. Die Vorarlberger hoffen jedoch, dass ihnen Schmid in der finalen Meisterschaftsphase im Frühjahr wieder zur Verfügung stehen wird.