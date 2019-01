Wiener Rentenmarkt im Späthandel weiter im Plus

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Dienstagnachmittag weiterhin fester tendiert. Auch der Euro-Bund-Future notierte im Plus. Schwache Konjunkturdaten aus den USA hatten an den Börsen zwar für Aufwind gesorgt, weil damit eine zögerlichere Haltung der US-Notenbank Federal Reserve hinsichtlich weiterer Zinsschritte wahrscheinlicher wurde. Jedoch tendierte der hiesige Anleihenmarkt weiter behauptet.

Am Abend dürfte die Abstimmung zum Brexit-Deal im britischen Parlament ins Zentrum rücken. Der britischen Premierministerin Theresa May fehle in Westminster wohl jedoch die nötige Unterstützung, sagten Beobachter. May habe sowohl die Euroskeptiker, die Unterstützer der EU, als auch die nordirische DUP, die ihre Regierung eigentlich unterstützt, gegen sich. Es gilt somit als unwahrscheinlich, dass Mays mit Brüssel ausgehandelte Vereinbarung eine Mehrheit bekommt.

Um 16.30 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 164,84 um 27 Basispunkte über dem Schluss-Stand vom Vortag (164,57). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 164,86. Das Tageshoch lag bisher bei 164,96, das Tagestief bei 164,38, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 58 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 528.297 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,30 (zuletzt: 1,30) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,42 (0,44) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,23 (-0,21) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,51 (-0,50) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 49 (zuletzt: 48) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 33 (33) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 32 (22) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 13 (13) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 104,74 104,99 1,30 104,45 104,53 Bund 28/01 10 0,75 102,91 102,96 0,42 102,7 102,65 Bund 23/03 5 0,00 101,03 101,20 -0,23 101 100,95 Bund 20/01 2 3,90 106,60 106,77 -0,51 106,68 106,68 ~