Wien (APA) - Die Mayr-Melnhof Karton AG hat mit ihrer Tochter Mayr-Melnhof Packaging heute die Akquisition von Tannpapier mit Sitz in Traun/OÖ abgeschlossen. Die neue Tochter bedruckt und veredelt zugekauftes Feinpapier zu Zigarettenfilterpapier und ist Weltmarktführer in diesem Bereich. Der Zukauf in Höhe von 275 Mio. Euro war im Oktober 2018 verkündet worden. MM Karton will so die globale Präsenz ausbauen.

