Fußball: Tottenham-Torjäger 2 - Tottenham plant keine Transfers

London (APA/Reuters) - Obwohl Tottenham mit Kane und Son seine zwei Topstürmer vorgeben muss, planen die Londoner nicht, in der bis Monatsende laufenden Transferperiode Ersatz zu holen. Trainer Pochettino wird in der Premier League und im Champions-League-Achtelfinale gegen Borussia Dortmund am 13. Februar und wohl auch im Rückspiel am 5. März im Angriff auf Fernando Llorente und Lucas Moura bauen.