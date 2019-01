Zürcher Börse schließt fester

Zürich (APA/dpa-AFX) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag fester geschlossen, wobei der Leitindex SMI auch die zum Wochenbeginn preisgegebene Marke von 8.800 Punkten wieder zurückerobern konnte. Zur guten Stimmung trugen vor allem positive Nachrichten aus China bei, wo die Regierung größere Steuer- und Abgabensenkungen zur Ankurbelung der Konjunktur ankündigte.

Im Vorfeld der erst am Abend anstehenden Brexit-Abstimmung im britischen Parlament sei der Handel aber von Vorsicht geprägt gewesen, hieß es im Markt. Das habe sich auch in unterdurchschnittlichen Handelsvolumen gezeigt. Marktteilnehmer erachteten eine Mehrheit im Parlament für das von Regierungschefin Theresa May mit der EU ausgehandelte Vereinbarung als unwahrscheinlich. Auch nach einem „Nein“ der britischen Parlamentarier seien aber wohl noch alle Optionen offen, meinte etwa ein Marktanalyst.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Dienstag 0,74 Prozent im Plus bei 8.624,73 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 0,55 Prozent auf 1.359,73 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,72 Prozent auf 10.292,77 Stellen. Von den 30 SMI- und SLI-Werten schlossen 21 im Plus, acht im Minus und einer (SGS) unverändert.

Die deutlichsten Kursgewinne im SMI und SLI entfielen auf Partners Group (plus 2,4 Prozent). Das auf Private-Equity-Anlagen spezialisierte Finanzunternehmen konnte mit den am Morgen publizierten Angaben zum Neugeldzufluss und den verwalteten Vermögen überzeugen.

Klar zulegen konnten auch die Aktien das Pharmaunternehmens Vifor (plus 2,4 Prozent) und des Hörgeräteherstellers Sonova (plus 1,0 Prozent). Die Analysten der Credit Suisse bekräftigten am Dienstag trotz etwas vorsichtigeren Annahmen ihr „Outperform“-Rating für die Vifor-Titel.

Starke Unterstützung für die Indizes boten aber vor allem die deutlichen Gewinne der Pharma-Schwergewichte Novartis (plus 1,9 Prozent) und Roche (plus 1,4 Prozent), die damit ihre Verluste vom Wochenbeginn wieder wettmachten. Das dritte Börsenschwergewicht Nestlé (plus 0,7 Prozent) schloss ebenfalls fester.

Zu den klareren Gewinnern gehörten auch Zykliker wie Sika (plus 1,1 Prozent), die von einer bekräftigten Kaufempfehlung der Analysten von HSBC profitierten. Aufschläge gab es zudem für die ABB-Aktien (plus 0,5 Prozent), für welche die Société Générale das Buy-Rating bestätigte. Mit der Veräusserung der Netzwerksparte an Hitachi dürfte ABB zu einem „fokussierteren Unternehmen“ mit höheren Margen werden, kommentierten sie.

~ ISIN CH0009980894 ~ APA614 2019-01-15/19:58