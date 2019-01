Handball: Norwegen als erstes Gruppe-C-Team in WM-Hauptrunde

Herning (APA) - Norwegens Handballer haben als erstes Team von Gruppe C die Hauptrunde bei der WM in Deutschland und Dänemark erreicht. Am Dienstag feierten Sander Sagosen und Co. einen klaren 41:20-(21:12)-Sieg über Chile und sind nicht mehr aus den Top drei zu verdrängen. Am Donnerstag kommt es zum abschließenden Gruppenschlager gegen Gastgeber Dänemark.

Zuvor bekam es am Dienstagabend (20.45 Uhr/live ORF Sport +) Österreich mit den Dänen zu tun, die ebenfalls vorzeitig ihr Weiterkommen fixieren konnten.