Handball: Deutschland und Frankreich nach Remis in WM-Hauptrunde

Berlin (APA) - Co-Gastgeber Deutschland hat mit einem Remis gegen Titelverteidiger Frankreich den Einzug in die WM-Hauptrunde fixiert. Das Spitzenspiel der Gruppe A am Dienstag in Berlin endete 25:25 (12:10). Wie die Deutschen sicherten sich auch die Franzosen, die erst in der Schlusssekunde ausglichen, den vorzeitigen Aufstieg.