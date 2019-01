Brexit - EU-Parlamentspräsident: „Sind noch nicht bei No Deal“

Straßburg (APA) - „Noch sind wir nicht bei einem No Deal angekommen“, sagte EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani am Mittwoch im EU-Parlament in Straßburg in Reaktion auf die Ablehnung des Brexit-Abkommens im britischen Parlament. „Wir nehmen diese Abstimmung zur Kenntnis, natürlich mit Bedauern.“

Verschiedene britische Abgeordnete hätten aus gegensätzlichen Gründen gegen das Abkommen gestimmt. Die EU sei bereit, an den künftigen Beziehungen mit Großbritannien zu arbeiten. Die EU habe auch Vertrauen in ihren Chefunterhändler Michel Barnier.

