Europas Börsen nach Brexit-Abstimmung höher - London leicht im Minus

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben am Mittwoch mehrheitlich leicht im Plus eröffnet. Dass das von der britischen Regierung mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen im Parlament scheitern würde, war von den Marktteilnehmern bereits erwartet worden.

Der Euro-Stoxx-50 stieg gegen 9.35 Uhr um 0,30 Prozent auf 3.077,19 Punkte. Der deutsche Leitindex DAX gewann 0,20 Prozent auf 10.913,35 Punkte.

Leicht nach unten ging es dagegen in London selbst: Der britische Aktienindex FTSE-100 fiel um 0,20 Prozent auf 6.881,27 Punkte, womit sich die Kursabschläge allerdings in Grenzen hielten.

„Es hat den Anschein, als seien Händler und Investoren gut vorbereitet gewesen“, sagte Chefstratege Michael McCarthy vom Broker CMC Markets. Das britische Parlament hatte das Austrittsabkommen mit einer großen Mehrheit von 432 zu 202 Stimmen abgelehnt. Neben der Opposition votierte am Dienstagabend auch ein großer Teil der regierenden Konservativen gegen den Deal.

EU-Brexit-Chefverhandler Michel Barnier hat nun vor einem ungeregelten Austritt Großbritanniens gewarnt. „Noch nie war das Risiko eines No Deals so groß“, sagte Barnier am Mittwoch im EU-Parlament in Straßburg. Die amtierende EU-Ratsvorsitzende und rumänische Europa-Staatssekretärin Melania Ciot hatte bereits zuvor Neuverhandlungen ausgeschlossen. Die französische Regierung wies allerdings darauf hin, dass eine Verschiebung des EU-Austritts möglich sei, wenn die Briten sie beantragen würden.

Auf Unternehmensseite wurde unterdessen bekannt, dass der frühere UBS-Investmentbankchef Andrea Orcel nicht Chef der größten spanischen Bank Santander wird. Die beiden Seiten hätten sich nicht auf eine Abgeltung der Vergütungsansprüche des Managers einigen können, erklärte Santander. Die Aktien des Finanzinstituts notierten im Euro-Stoxx-50 kaum verändert um 0,15 Prozent höher.

Die meisten übrigen Bankaktien im Index verzeichneten dagegen klare Gewinne. So stiegen etwa die Titel der Societe Generale um 1,45 Prozent, die Papiere der Intesa Sanpaolo um 1,32 Prozent und die Anteilsscheine der BBVA um 0,97 Prozent.

In Zürich schossen die Aktien des Logistikkonzerns Panalpina um über 26 Prozent auf 173,30 Franken nach oben. Der dänische Konkurrent DSV will den Schweizer Konzern übernehmen und bietet dafür 170 Franken pro Aktie. Die DSV-Aktien legten in Kopenhagen um 1,42 Prozent zu.

