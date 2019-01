OÖ. Medienhaus Wimmer: Drei Cuturi-Söhne übernehmen Geschäftsführung

Linz (APA) - Generationswechsel im oberösterreichischen Medienhaus Wimmer in Linz: Der langjährige Herausgeber Rudolf Andreas Cuturi (74) zieht sich mit 2019 aus der operativen Geschäftsführung zurück. Drei seiner fünf Söhne übernahmen als Geschäftsführer am 2017 neu gestalteten Standort Promenade in sechster Generation, berichtete die Tageszeitung des Hauses „Oberösterreichischen Nachrichten“ am Mittwoch.

Gino Cuturi (43) ist seit 1. Jänner Sprecher der Geschäftsführung und verantwortet Lesermarkt, Druck und Vertrieb, Lorenz Cuturi (34) übernahm Werbemarkt und die elektronischen Medien, Paolo Cuturi (40) ist zuständig für das Immobiliengeschäft der Familiengruppe. Herbert Achleitner ist kaufmännischer Geschäftsführer. Rudolf Andreas Cuturi bleibt Herausgeber, eine Übergabe auch dieser Funktion sei derzeit nicht spruchreif, hieß es zur APA. Zu dem Medienhaus gehören neben den OÖN und deren online-Portal nachrichten.at die Wochenzeitung Tips, TV1 Oberösterreich und weitere Marken.