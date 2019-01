Biathlon: Dahlmeier-Comeback in Ruhpolding - ÖSV-Team unverändert

Ruhpolding (APA) - Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier kehrt beim Weltcup in Ruhpolding ins Biathlon-Geschehen zurück. Die auch schon zu Saisonbeginn wegen Gesundheitsproblemen fehlende Lokalmatadorin hatte zuletzt in Oberhof pausiert. Am Donnerstag sind in Südbayern nach der Aufhebung des Katastrophenfalles wegen der Schneemassen beide Sprints angesetzt. Jener der Herren am Mittwoch war verschoben worden.

Das ÖSV-Team geht in Ruhpolding in unveränderter Aufstellung mit Julian Eberhard, Tobias Eberhard, Simon Eder, Dominik Landertinger und Felix Leitner sowie Lisa Hauser, Katharina Innerhofer, Christina Rieder und Julia Schwaiger an den Start. Nach den Sprints folgen am Freitag die Herrenstaffel, am Samstag die Damenstaffel und am Sonntag die beiden Massenstarts.