Winterwetter - Alle Vorarlberger Orte wieder erreichbar

Bregenz/Österreich-weit (APA) - Seit Dienstagvormittag sind alle Vorarlberger Orte wieder auf dem Straßenweg erreichbar. Während die Verbindung nach Gargellen (Montafon) noch am späten Montagabend geöffnet wurde, wurde die Sperre nach Warth (Bregenzerwald) am Dienstag aufgehoben. Als einzige Hauptverbindung in Vorarlberg war der Arlbergpass vorerst noch nicht befahrbar.