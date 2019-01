Kombination: Gruber-Rückkehr bei Triple in Chaux-Neuve

Wien/Chaux-Neuve (APA) - Ex-Weltmeister Bernhard Gruber kehrt am Wochenende beim Nordic Combined Triple in Chaux-Neuve ins Weltcup-Geschehen zurück. Der in diesem Winter erst einmal in den Top Ten gelandete Routinier hatte vergangene Woche in Val di Fiemme wegen eines in Planica absolvierten Sprung-Trainingsblockes gefehlt.

„Die Sprünge waren schon wieder gut, und es fängt langsam wieder zu laufen an auf der Schanze, in Chaux Neuve möchte ich genau daran anschließen“, gab sich Gruber vor dem ersten Saisonhöhepunkt optimistisch. Das Triple mit drei Wettkämpfen an drei Tagen findet wegen der WM erstmals nicht in Seefeld statt.

Für den Wettkampf am Freitag mit einem Großschanzensprung und 5-km-Langlauf sind alle Athleten startberechtigt. Am Samstag (1 Sprung/10 km Langlauf) sind nur noch die besten 50 Athleten des Vortages mit mitgenommenen Zeit- und Punkteabständen dabei. Beim Finale am Sonntag (2 Sprünge/15 km Langlauf) gehen nur noch die Top 30 an den Start.

Titelverteidiger ist der Japaner Akito Watabe. In den vier Jahren davor hatte es in Seefeld durchwegs Siege des Deutschen Eric Frenzel gegeben. Topfavorit ist diesmal aber der Norweger Jarl Magnus Riiber, der sechs der bisherigen zehn Saisonbewerbe gewonnen hat. Mit Mario Seidl und Franz-Josef Rehrl verfügt aber auch das österreichische Team über zwei heiße Podestplatzanwärter.

ÖSV-Aufgebot für das Nordic Combined Triple in Chaux-Neuve (FRA): Bernhard Gruber, Mario Seidl, Paul Gerstgraser, Martin Fritz, Franz-Josef Rehrl, Lukas Klapfer, Lukas Greiderer

Programm, Freitag: Springen (13.00 Uhr), Langlauf über 5 km (16.00), Samstag: Springen (11.30), Langlauf über 10 km (15.45), Sonntag: Springen (11.00), Langlauf über 15 km (13.15)