Tennis: Kerber in Melbourne ohne Satzverlust weiter

Melbourne (APA/dpa) - Die Deutsche Angelique Kerber steht bei den Australian Open in der dritten Runde. Die deutsche Weltranglisten-Zweite gewann am Mittwoch gegen die brasilianische Qualifikantin Beatriz Haddad Maia problemlos 6:2,6:3. Die Melbourne-Siegerin von 2016 trifft nun am Freitag auf die Australierin Kimbely Birrell.