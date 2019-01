26-Jähriger nach Drohungen in Schärding festgenommen

Schärding (APA) - Ein 26-Jähriger ist am Montagnachmittag in Schärding festgenommen worden, weil er sich aggressiv gegenüber einer Kellnerin verhielt. Er belästigte andere Besucher und wollte nicht gehen, als ihn die Angestellte dazu aufforderte. Zuvor war der Betrunkene wegen seines Verhaltens bereits aus dem Nachbarlokal geworfen worden, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Mittwoch.

Gemeinsam mit zwei Gästen gelang es der Kellnerin, den Afghanen aus dem Lokal zu verweisen. Doch der 26-Jährige versuchte immer wieder zurückzukommen und die beiden Männer zu attackieren. Diese überwältigten ihn und hielten ihn fest. Der Alkoholisierte drohte ihnen und auch den Beamten, die ihn auf die Polizeiinspektion brachten. Er wird angezeigt.