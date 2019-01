Wechsel im Vorstand der s-Bausparkasse

Wien (APA) - Im Zweier-Vorstand der s-Bausparkasse hat es zum Jahreswechsel eine Änderung gegeben. Astrid Kratschmann hat ihr Vorstandsmandat in der Bausparkasse mit 31. Dezember niedergelegt. Sie kehrt in den Großvolumigen Wohnbau der Erste Bank zurück, wo sie eine leitende Funktion übernimmt, wie am Mittwoch der APA mitgeteilt wurde.

Seit 1. Jänner 2019 ist Andreas Kaim neuer Vertriebsvorstand in der s-Bausparkasse. Thomas Köck bleibt Vorstandsvorsitzender. Der neue Bausparkassenmanager Kaim war von 2009 bis 2011 Chef der Weinviertler Sparkasse und dann von 2011 bis 2018 Filialdirektor in der Erste Bank Oesterreich.