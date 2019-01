RIGIPS-Chef Giffinger nun auch CEO von Saint-Gobain Glassolutions

Wien/Courbevoie (APA) - Peter Giffinger, Geschäftsführer der Saint-Gobain RIGIPS Austria, der Saint-Gobain ISOVER Austria und der Saint-Gobain Weber Terranova, hat mit Beginn des Jahres 2019 zusätzlich die Führung von Saint-Gobain Glassolutions in Österreich übernommen. Damit leitet er nun auch den Flachglasveredler Eckelt Glas sowie den Flachglasgroßhändler Glas Ziegler.

Das teilte RIGIPS Austria am Mittwoch in einer Aussendung mit. Der Führungswechsel erfolgt im Rahmen eines Umbauprozesses des französischen Baustoffkonzerns Saint-Gobain. Das Unternehmen hat in Österreich neun Standorte, an denen rund 700 Mitarbeiter beschäftigt sind. International ist der Konzern mit rund 179.000 Mitarbeitern in 67 Ländern vertreten und hat 2017 einen Umsatz von 40,8 Mrd. Euro erzielt.

