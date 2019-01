Auch Bank of America verdiente im Schlussquartal Milliarden

Charlotte (North Carolina) (APA/Reuters) - Die Bank of America setzt den Reigen großer US-Geldhäuser fort, die im Schlussquartal 2018 mit hohen Gewinnen glänzen konnten. Wie die zweitgrößte Bank der USA am Mittwoch mitteilte, betrug der Gewinn im vierten Quartal 7,3 Mrd. Dollar (6,4 Mrd. Euro) - er war damit rund drei Mal so hoch wie vor Jahresfrist.

Das ist zu einem guten Teil auf die Reform der Unternehmenssteuer in den USA zurückzuführen. Im Gesamtjahr belief sich das Ergebnis unter dem Strich auf 28,1 (2017: 18,2) Mrd. Dollar. Das Geschäft brummte bei den Amerikanern, lediglich im Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen machten sich wie bei anderen Häusern auch die jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten bemerkbar.

Bereits in den vergangenen Tagen hatten die Citigroup, JP Morgan und Wells Fargo positiv überrascht - teils mit Rekordergebnissen. Die Aktionäre hatten allerdings noch mehr erhofft, weshalb die Aktien unter Druck gerieten. Am Mittwoch wollte auch die Investmentbank Goldman Sachs ihre Bilanz vorlegen, am Donnerstag soll dann Morgan Stanley folgen.

