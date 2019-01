Einbruch in Wohnung in Wien-Döbling - Mehr als 10.000 Euro Schaden

Wien (APA) - Unter anderem einen mit 15 Diamanten besetzten Ring aus 18-karätigem Gold haben unbekannte Täter Ende Dezember aus einer Wohnung in Wien-Döbling gestohlen. Insgesamt belaufe sich der Schaden auf mehr als 10.000 Euro, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger am Mittwoch.

Der Einbruch in dem Mehrparteienhaus in der Pyrkergasse habe zwischen 20. und 30. Dezember des vergangenen Jahres stattgefunden. Genauer sei der Tatzeitraum nicht einzugrenzen, da die beiden Wohnungsbesitzer - eine 47-jährige Frau und ein 41-jähriger Mann - zunächst nichts von dem Diebstahl bemerkten. „Es wurde in der Wohnung nichts durchwühlt, Anzeichen auf gewaltsames Eindringen gab es nicht“, schilderte Eidenberger. Gestohlen wurde neben diversen Schmuckstücken auch Bargeld.

(S E R V I C E - Ein Foto des Diamantrings ist auf der Website des Bundeskriminalamts abrufbar: http://go.apa.at/Js24FFyM)