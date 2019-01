Frauen in Aufsichtsräten - Anteil in Deutschland gestiegen

Berlin/Wien (APA/dpa) - Der Frauenanteil in den Aufsichtsräten großer Unternehmen in Deutschland ist nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im vorigen Jahr weiter gestiegen. In den 200 umsatzstärksten Unternehmen waren demnach 26,9 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder Frauen, gut zwei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. In den Vorständen lag der Frauenanteil bei lediglich 9,0 Prozent nach 8,1 Prozent im Jahr 2017.

„Viele Unternehmen sind auf einem guten Weg, wenn es um mehr Frauen in Aufsichtsräten geht. Andererseits tun die meisten jedoch nicht mehr als nötig“, fasste Elke Holst, DIW-Direktorin für Geschlechterforschung, die Ergebnisse zusammen. Seit Anfang 2016 müssen die etwa 100 größten börsennotierten und voll mitbestimmungspflichtigen Unternehmen in Deutschland mindestens 30 Prozent der Posten in ihren Kontrollgremien mit Frauen besetzen. Das DIW kommt zu dem Ergebnis, dass die verbindliche Geschlechterquote zumindest kurzfristig keine Strahlkraft auf die Vorstandsebene ausübe. Diese bleibe eine Männerdomäne.

Für Österreich war erst am Dienstag dieser Woche bekanntgeworden, dass der Frauenanteil in den Vorstandsetagen heimischer börsenotierter Unternehmen im Vorjahr von 6,0 auf 4,8 Prozent zurückgegangen. Von 186 Vorständen sind nur neun Frauen, zwei weniger als vor einem Jahr. Der Frauenanteil in den Aufsichtsräten ist dagegen von 18,8 auf 23,2 Prozent gestiegen.