Wiener Börse (Nachmittag) - ATX legt etwas zu

Wien (APA) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwochnachmittag etwas zugelegt und hat damit die Ablehnung des Brexit-Abkommens gut verkraftet. Anleger zeigt sich nicht überrascht. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.911,07 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 18,09 Punkten bzw. 0,63 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,00 Prozent, FTSE-100/London -0,62 Prozent und CAC-40/Paris +0,17 Prozent.

Der zwischen Großbritanniens Premierministerin Theresa May und der EU ausgehandelte Deal wurde vom britischen Parlament am Dienstagabend klar abgelehnt. „Inwieweit ein erneut ins Spiel gebrachtes, weiteres Referendum realistisch sein wird, bleibt abzuwarten“, sagt Christian Schmidt von der Helaba-Bank.

Am Nachmittag könnten auf der Agenda stehende US-Quartalsberichte die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der Datenkalender der österreichischen Konzerne bleibt zur Wochenmitte leer. An die Spitze des ATX Prime notierten die Stamm-Aktien von Valneva um 5,68 Prozent fester. Die österreichisch-französische Impfstofffirma erhielt einen Auftrag von der US-Regierung und schloss mit dem Verteidigungsministerium einen Vertrag über die Lieferung des Japanische-Enzephalitis-Impfstoffs Ixiaro ab. Für heuer erwartet das Unternehmen außerdem mehr Umsatz.

Auch Verbund-Titel gewannen 2,02 Prozent auf 41,32 Euro. Aufwertungen verhelfen dem heimischen Stromkonzern zu einem höherem Konzerngewinnziel 2018. Außerdem revidierten die Analysten der Erste Group ihr 12-Monats-Kursziel für die Aktien des Verbund von 30,50 auf 40,90 Euro klar nach oben. Das Anlagevotum wurde vom Experten Petr Bartek aber mit „hold“ bestätigt.

Die Unsicherheit um Brexit lässt Wienerberger (plus 0,21 Prozent) kalt. Tage vor der Brexit-Deal-Abstimmung hatten die Aktien des Ziegelkonzerns Schwankungen hinnehmen müssen. Wienerberger produziert einen Großteil seiner Produkte in England. Hingegen zeigten sich die Aktien von Zumtobel um 0,26 Prozent höher. Der Lichttechnik-Hersteller ist mit der Marke Thorn stark in Großbritannien präsent.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 14.00 Uhr bei 2.912,53 Punkten, das Tagestief lag um etwa 11.00 Uhr bei 2.893,52 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,57 Prozent bei 1.474,77 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 26 Titel mit höheren Kursen, neun mit tieferen und einer unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 1.337.019 (Vortag: 1.396.067) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 33,385 (36,55) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher voestalpine mit 218.567 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 6,10 Mio. Euro entspricht.

