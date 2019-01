Ski alpin: Ergebnisse 1. Wengen-Training - Feuz Schnellster

Wengen (APA) - Mittwoch-Ergebnisse des ersten Trainings der alpinen Ski-Herren für die Weltcup-Abfahrt am Samstag auf dem Lauberhirn in Wengen:

1. Beat Feuz (SUI) 2:29,49 Minuten - 2. Mauro Caviezel (SUI) +1,16 Sek. - 3. Matthias Mayer (AUT) 1,27 - 4. Bryce Bennett (USA) 1,30 - 5. Vincent Kriechmayr (AUT) 1,41 - 6. Aksel Lund Svindal (NOR) 1,62 - 7. Hannes Reichelt (AUT) 1,74 - 8. Otmar Striedinger (AUT) 1,85 - 9. Max Franz (AUT) 1,93 - 10. Carlo Janka (SUI) 1,98 - 11. Kjetil Jansrud (NOR) 2,08 - 12. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 2,19 - 13. Christof Innerhofer (ITA) 2,28 - 14. Romed Baumann (AUT) 2,56. Weiter: 19. Christopher Neumayer (AUT) 2,89 - 23. Daniel Danklmaier (AUT) 3,11 - 24. Christian Walder (AUT) 3,12 - 43. Marco Schwarz (AUT) 5,16 - 60. Johannes Kröll (AUT) 6,91