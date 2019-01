Ski alpin: Zweites Wengen-Abfahrtstraining Donnerstag 10.30 Uhr

Wengen (APA) - Wegen der Wettervorhersage wird das zweite Abfahrtstraining der alpinen Skiherren in Wengen am Donnerstag bereits ab 10.30 Uhr in Szene gehen und auch nur vom Kombi-Start aus gefahren. Bei den Lauberhornrennen sind am Freitag eine Alpine Kombination, am Samstag die Spezialabfahrt und am Sonntag der Slalom geplant.