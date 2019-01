Wiener Rentenmarkt im Verlauf mit leichterer Tendenz

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Mittwochnachmittag leichter tendiert. Etwas belastend werteten Marktteilnehmer die positive Stimmung an den Aktienbörsen. Ungeachtet der gescheiterten Abstimmung in Großbritannien zum ausverhandelten Brexit-Abkommen mit der EU sei die Risikobereitschaft gestiegen, hieß es.

Mit der Ablehnung des Brexit-Vertrags durch das britische Unterhaus hat sich das Risiko eines chaotischen EU-Austritts des Vereinigten Königreichs deutlich erhöht. Die Anleger hatten jedoch damit bereits im Vorfeld gerechnet.

Um 15:30 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 164,64 um 25 Basispunkte unter dem Schluss-Stand vom Vortag (164,89). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 164,50. Das Tageshoch lag bisher bei 164,90, das Tagestief bei 164,36, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 54 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 429.070 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,31 (zuletzt: 1,30) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,43 (0,42)Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,22 (-0,23) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,52 (-0,51) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 46 (zuletzt: 49) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 33 (33) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 19 (32) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 1 (13) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 104,31 104,58 1,31 104,98 104,45 Bund 28/01 10 0,75 102,82 102,87 0,43 103,98 102,7 Bund 23/03 5 0,00 100,97 101,14 -0,22 101,13 101 Bund 20/01 2 3,90 106,57 106,74 -0,52 106,68 106,68 ~