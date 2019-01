Wiener Börse (Einheitswerte) - Ottakringer Stämme gewinnen über 4%

Wien (APA) - Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Mittwoch drei Kursgewinnern einem -verlierer und zwei unveränderte Titel gegenüber gestanden. Meistgehandelte Titel waren Oberbank AG Stämme mit 715 Aktien (Einfachzählung).

Die Tagesgewinner bei den Aktien im standard market auction waren SW Umwelttechnik AG mit plus 1,60 Prozent auf 12,70 Euro (50 Aktien), BKS Bank AG Stämme mit plus 0,60 Prozent auf 16,70 Euro (600 Aktien) und Oberbank AG Stämme mit plus 0,22 Prozent auf 90,20 Euro (715 Aktien).

Die größten Verlierer waren Ottakringer Getränke AG Stämme mit minus 4,35 Prozent auf 110,00 Euro (40 Aktien), K Industries AG unverändert bei 57,00 Euro (108 Aktien) und Oberbank AG Vorzüge unverändert bei 84,00 Euro (600 Aktien).

Im mid market verloren die Aktien von Sanochemia Pharmazeutika (7.000 Aktien) um 0,67 Prozent auf 1,49 Euro.