Winterwetter - Lawine traf Garage eines Bauernhauses in Salzburg

St. Martin am Tennengebirge/Bez. St. Johann im Pongau (APA) - Eine Lawine hat am Mittwochvormittag im Wildental bei St. Martin am Tennengebirge (Pongau) die Garage eines Bauernhauses getroffen und beschädigt. Wegen der akuten Gefahr wurden zwei Bewohner des Bauernhauses vom Besatzungsteam eines Polizeihubschraubers evakuiert. Auch die Bergrettung war an dem Einsatz beteiligt. Laut Polizei wurde niemand verletzt.