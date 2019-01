Winterwetter - Landeshauptmann Wallner appellierte an Wintersportler

Bregenz (APA) - Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat nach einem Erkundungsflug über das Land dringend an das Verantwortungsbewusstsein der Wintersportler appelliert. „Es muss weiter vom Skifahren abseits gesicherter Pisten abgeraten werden“, betonte Wallner. In den Berggemeinden sei aufgrund der mächtigen Schneedecke weiterhin auf Schneedruck bzw. Gleitschnee zu achten, so der Landeshauptmann.

Wallner und Sicherheitslandesrat Christian Gantner (ÖVP) nahmen am Mittwoch gemeinsam an einem der derzeit laufend stattfindenden Erkundungsflüge teil und besuchten anschließend die Gemeinde Fontanella (Großwalsertal). Rutschungen an steilen Böschungen und Hängen stellten dort aufgrund der enormen Schneemassen nach wie vor eine Bedrohung dar, sagten sie.

Ebenfalls ein Bild von der aktuellen Situation machten sich Wallner und Gantner in Lech am Arlberg. Dabei dankten sie im Namen des Landes den seit Tagen im Einsatz stehenden Hilfs- und Rettungskräften sowie den Mitgliedern der heimischen Lawinenkommissionen.