Rallye: Dakar-Ergebnisse 2 - Autos

Pisco (APA/AFP) - Ergebnisse der Rallye Dakar vom Mittwoch - 9. Etappe: Pisco - Pisco (409 km/313 km Sonderprüfung):
Autos: 1. Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (QAT/FRA) Toyota 3:53:22 Stunden - 2. Nani Roma/Alex Haro Bravo (ESP) Mini + 4:58 Minuten - 3. Giniel de Villiers/Dirk von Zitzewitz (RSA/GER) Toyota 7:15 - 4. Jakub Przygonski/Tom Colsoul (POL/BEL) Mini 14:01 - 5. Benediktas Vanagas/Sebastian Rozwadowski (LTU/POL) Toyota 15:45. ausgeschieden: Stephane Peterhansel/David Castera (FRA) Mini
Gesamtwertung: 1. Al-Attiyah/Baumel 33:09:12 Std. - 2. Roma/Bravo +51:27 Min. - 3. Sebastien Loeb/Daniel Elena (FRA/MON) Peugeot 2:02:37 Std. - 4. Przygonski/Colsoul 2:33:51 - 5. Cyril Despres/Jean Paul Cottret (FRA) Mini 2:55:13